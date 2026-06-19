Друга поразка поспіль: Україна поступилась Нідерландам у Лізі націй
Жіноча збірна України поступилася національній команді Нідерландів у 7 турі Ліги націй з волейболу.
Зустріч завершилася з рахунком 0:3.
Початок гри був рівним і напруженим з боку обох команд, проте нідерландки все ж зуміли забрати перший сет, здобувши три поспіль очки в кінцівці партії. Натомість другий сет повністю пройшов під диктовку "помаранчевих", які завершили його з перевагою у +8.
У третьому сеті українки не змогли виправити своїх помилок та знову провалили кінцівку.
Найрезультативнішою у складі України стала Юлія Димар, в активі якої 10 очок.
Ліга націй-2026
Груповий етап, 19 червня
Україна – Нідерланди 0:3 (22:25, 17:25, 20:25)
У стартовому матчі другого тижня Україна перемогла збірну Таїланду та поступилась Польщі.
Нагадаємо, що на другий ігровий тиждень Ліги націй тренерський штаб жіночої збірної України вніс зміни у заявку команди.
Зазначимо, що в першому турі Україна поступилася США (0:3), у наступному матчі перемогла на тай-брейку Німеччину (3:2), потім програла Японії (1:3) та поступилася Франції (2:3) у четвертому поєдинку.