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Україна – Італія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Денис Шаховець — 25 червня 2026, 18:05
Україна – Італія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Суспільне

Збірна України продовжує виступи протягом другого тижня чоловічої Ліги націй з волейболу та проведе другий гучний поєдинок за два дні.

Після сенсаційної перемоги над Бразилією на "синьо-жовтих" очікує гра проти Італії.

Суперники зустрічатимуться між собою в другому сезоні поспіль: у дебютному розіграші 2025 року "синьо-жовті" забрали заліковий бал у європейської топ-збірної після поразки в п'яти сетах.

Дивіться матч Україна – Італія наживо у четвер, 25 червня, о 17:30 на YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

Після першого ігрового тижня Україна опинилася на 8 місці в турнірній таблиці. Зауважимо, що для виходу в плейоф необхідно фінішувати в топ-8 (або топ-7, якщо Китай, як господар, не зможе пройти власними силами).

Наступний матч українці зіграють 25 червня проти команди Італії. Далі буде Канада (26 червня) та Болгарія (28 червня).

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