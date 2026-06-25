Визначився склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи U-22
Тренерський штаб чоловічої збірної України U-22 з волейболу визначився із заявкою команди на чемпіонат Європи 2026 року.
Про це повідомляє Volleyball.ua.
Склад збірної України U-22 на чемпіонат Європи-2026:
Пасуючі: Артем Карвацький (Локомотив 1945), Денис Дегтяр (Епіцентр-Збірна U20)
Діагональні: Максим Тонконог (Чивітанова, Італія), Ігор Щавінський (Авіа Солар, Польща)
Догравальники: Євгеній Бойко (Решетилівка), Едуард Штерик (Епіцентр-Збірна U20), Максим Свиридов (Епіцентр-Збірна U20), Ярослав Горобець (KyKy-Betset, Фінляндія)
Ліберо: Микола Джуль (Епіцентр-Збірна U20), Олександр Остапчук
Центральні блокуючі: Андрій Челеняк (Епіцентр-Збірна U20), Руслан Черватюк (Епіцентр-Збірна U20), Кирило Федосєєв (Поділля), Роман Статний (Решетилівка).
Головний тренер: Костянтин Рябуха.
Чемпіонат Європи-2026 пройде з 29 червня по 4 липня у Португалії. Суперниками України по групі будуть господарі, португальці, а також Ізраїль і Польща. Матчі цього квартету проходитимуть у місті Албуфейра.
В іншій групі зіграють Болгарія, Італія, Франція та Чехія. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть у півфінал.
Розклад матчів збірної України на груповому етапі:
29 червня, понеділок
17:00 Ізраїль – Україна
30 червня, вівторок
14:00 Україна – Польща
1 липня, середа
20:00 Україна – Португалія
Напередодні доросла збірна України обіграла Бразилію в Лізі націй-2026.