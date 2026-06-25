Визначився склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи U-22

Тренерський штаб чоловічої збірної України U-22 з волейболу визначився із заявкою команди на чемпіонат Європи 2026 року.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

Склад збірної України U -22 на чемпіонат Європи-2026:

Пасуючі: Артем Карвацький (Локомотив 1945), Денис Дегтяр (Епіцентр-Збірна U20)

Діагональні: Максим Тонконог (Чивітанова, Італія), Ігор Щавінський (Авіа Солар, Польща)

Догравальники: Євгеній Бойко (Решетилівка), Едуард Штерик (Епіцентр-Збірна U20), Максим Свиридов (Епіцентр-Збірна U20), Ярослав Горобець (KyKy-Betset, Фінляндія)

Ліберо: Микола Джуль (Епіцентр-Збірна U20), Олександр Остапчук

Центральні блокуючі: Андрій Челеняк (Епіцентр-Збірна U20), Руслан Черватюк (Епіцентр-Збірна U20), Кирило Федосєєв (Поділля), Роман Статний (Решетилівка).

Головний тренер: Костянтин Рябуха.

Чемпіонат Європи-2026 пройде з 29 червня по 4 липня у Португалії. Суперниками України по групі будуть господарі, португальці, а також Ізраїль і Польща. Матчі цього квартету проходитимуть у місті Албуфейра.

В іншій групі зіграють Болгарія, Італія, Франція та Чехія. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть у півфінал.

Розклад матчів збірної України на груповому етапі:

29 червня, понеділок

17:00 Ізраїль – Україна

30 червня, вівторок

14:00 Україна – Польща

1 липня, середа

20:00 Україна – Португалія

Напередодні доросла збірна України обіграла Бразилію в Лізі націй-2026.