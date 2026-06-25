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Плотницький: Мандраж перед грою проти Бразилії був

Олег Дідух — 25 червня 2026, 12:07
Плотницький: Мандраж перед грою проти Бразилії був
Олег Плотницький
Getty Images

Зірковий догравальник збірної України Олег Плотницький прокоментував перемогу 3:1 над Бразилією в матчі Ліги націй-2026.

Слова волейболіста наводить Sport.ua.

"Красива перемога! Не буду приховувати, мандражик був перед грою, але він швидко зник після першого торкання з мʼячем, а далі вже почалась робота до якої готувалися і яку знаємо як робити.

Що стало ключовим фактором перемоги? Командна гра. Не думаю, що були переломні моменти, намагалися грати за тактикою, грати так, як нас просив тренер. Коли виконували його установки – все вдавалося і заробляли брейкові очки", – заявив українець.

Зазначимо, що для Плотницького це був перший матч за збірну України з 2023 року. Наступний матч українці зіграють 25 червня проти команди Італії. Далі буде Канада (26 червня) та Болгарія (28 червня).

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Олег Плотницький

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