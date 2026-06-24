Україна – Бразилія: відеоогляд історичної перемоги в Лізі націй

Збірна України у межах другого тижня Ліги націй вперше у своїй історії обіграла Бразилію, яка є світовим грандом.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Для Олега Плотницького, який минулого місяця виграв Лігу чемпіонів у складі італійської Перуджі, це був перший матч у футболці "синьо-жовтих" з 2023-го року.

Плотницький відіграв значну роль у перемозі нашої команди, зокрема він виборов переможне очко в першому сеті та повернув перевагу Україні у заключній партії, тим самим довівши матч до історичного тріумфу.

Загалом підопічні Рауля Лосано програли у цій зустрічі лише другий сет.

Ліга націй-2026

П'ятий матч, 24 червня

Україна – Бразилія 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21)

Нагадаємо, українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

Після першого ігрового тижня Україна опинилася на 8 місці в турнірній таблиці. Зауважимо, що для виходу в плейоф необхідно фінішувати в топ-8 (або топ-7, якщо Китай, як господар, не зможе пройти власними силами).

Наступний матч українці зіграють 25 червня проти команди Італії. Далі буде Канада (26 червня) та Болгарія (28 червня).