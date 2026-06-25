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Оновлена турнірна таблиця Ліги націй: відомо на якому місці Україна після історичної перемоги над Бразилією

Микола Літвінов — 25 червня 2026, 00:50
Оновлена турнірна таблиця Ліги націй: відомо на якому місці Україна після історичної перемоги над Бразилією
FIVB

25 червня оновилася турнірна таблиця Ліги націй.

Лідером змагань залишається національна команда Японії, яка виграла всі п'ять стартових поєдинків та набрала 14 очок. До першої трійки також входять США (4 перемоги, 12 балів) та Бразилія (4 звитяги, 11 очок).

Збірна України наразі посідає шосту сходинку турнірної таблиці. Після п'яти зіграних матчів "синьо-жовті" мають в активі три перемоги, дві поразки, десять залікових балів та перебувають у зоні плейоф.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні збірна України вперше в історії здобула перемогу над Бразилією. Важливу роль у цьому успіху відіграло повернення до стартового складу Олега Плотницького.

Додамо, що українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

Наступний матч українці зіграють 25 червня проти команди Італії. Далі буде Канада (26 червня) та Болгарія (28 червня).

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