Плотницький: Коли Україна грає у свою гру, то може бути на рівних з найкращими збірними

Чоловіча збірна України з волейболу здобула історичну перемогу, обігравши світового гранда, третю команду світу, Бразилію, в межах першого матчу другого тижня Ліги націй.

Чемпіон поспілкувався із зірковим догравальником Олегом Плотницьким про повернення в збірну та перемогу над грізним суперником.

Для Плотницького, який минулого місяця виграв Лігу чемпіонів у складі італійської Перуджі, це був перший матч у футболці "синьо-жовтих" з 2023-го року.



– Які емоції після такої перемоги, ейфорія досі в команди?

– Звісно, тільки позитивні емоції, але особисто я намагався якнайшвидше скажемо так, забути про цю перемогу і вже думати про наступну гру

– Ви тривалий час не грали за збірну і нарешті ваше повернення, яке показало, що ви додаєте тої свіжості та яскравості гри команді. Як ви оцінюєте свій виступ і повернення?

– Думаю, я добре зіграв, були моменти, де помилявся і мав би зіграти надійніше чи розумніше, але в загальному мені сподобалось

– Як вас прийняли в збірній, чи сумували ви і за вами?

– Гарно прийняли, все як треба було, є що згадати, немає чого розповісти іншим (сміється).

– Грати проти такої іменитої команди – це виклик, досвід чи додаткові переживання?

– Це цікаво, в таких іграх завжди можна побачити рівень команди та елементи в яких потрібно більше додавати/працювати над ними.

– У Бразилії вся команда майстерна, втім, Дарлан точно виділяється серед усіх. Чи були якісь особливі настанови, щоб зупинити його атаки?

– Те, що він один із найпотужніших у світі – це точно, але чогось особливого ми не готували проти нього.

– Сьогодні не менш важлива гра проти десь навіть рідної вам Італії. Те, що ви знаєте цих гравців – це плюс для нас? І чи додає вчорашня перемога натхнення у сьогоднішньому матчі?

– Те, що я знаю їх це можливо маленький плюсик, але їх багато і вони знають мене, тому це мінус. Сподіваюсь, нам вчорашня перемога додасть впевненості в тому, що коли ми граємо просто свою гру і граємо як одне ціле ми можемо знаходитися на рівні топ збірних.