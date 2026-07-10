Україна – Домініканська Республіка: онлайн-трансляція матчу жіночої Ліги націй
Україна – Домініканська Республіка: онлайн
Федерація волейболу України
У п'ятницю, 10 липня, жіноча збірна України з волейболу зустрінеться з Домініканською Республікою в основному раунді Ліги націй-2026.
Початок – о 12:00 (за київським часом). Цей матч стане вирішальним у запеклій битві за виживання.
Дивіться наживо матч Україна – Домініканська Республіка на Ютуб-каналі "Суспільне Спорт".
Нагадаємо, що 9 липня "синьо-жовті" без шансів поступилися Китаю (0:3).
У турнірній таблиці Ліги націй збірна України залишилася на 15-й позиції з 18-ти. У підопічних Якуба Глущака дві перемоги над Німеччиною і Таїландом. У восьми поєдинках українки зазнали поразок: від США, Японії, Франції, Польщі, Нідерландів, Болгарії, Італії та Китаю.