Україна – Домініканська Республіка: онлайн-трансляція матчу жіночої Ліги націй

У п'ятницю, 10 липня, жіноча збірна України з волейболу зустрінеться з Домініканською Республікою в основному раунді Ліги націй-2026.

Початок – о 12:00 (за київським часом). Цей матч стане вирішальним у запеклій битві за виживання.

Дивіться наживо матч Україна – Домініканська Республіка на Ютуб-каналі "Суспільне Спорт".

Нагадаємо, що 9 липня "синьо-жовті" без шансів поступилися Китаю (0:3).

У турнірній таблиці Ліги націй збірна України залишилася на 15-й позиції з 18-ти. У підопічних Якуба Глущака дві перемоги над Німеччиною і Таїландом. У восьми поєдинках українки зазнали поразок: від США, Японії, Франції, Польщі, Нідерландів, Болгарії, Італії та Китаю.