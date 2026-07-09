Жіноча збірна України без шансів програла Китаю у Лізі націй

У четвер, 9 липня, жіноча збірна України з волейболу провела черговий матч в основному раунді Ліги націй-2026, де поступилася команді Китаю.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Конкурентним за всю зустріч для "синьо-жовтих" можна назвати лише 2-й сет, у якому наша команда поступилася з різницею в мінус 3.

А ключовими в поразці стали блоки – сильна сторона України. Однак у цьому матчі в цьому компоненті сяяли китаянки. 16:5 за три партії – це декласація з боку Китаю, яка і принесла їм перемогу.

Наступний матч збірна України проведе вже 10 липня проти одного з аутсайдерів турніру – Домініканської Республіки.

Ліга націй з волейболу-2026

Жінки

Китай – Україна 3:0 (25:18, 25:22, 25:20)

Напередодні 8 липня "синьо-жовті" прогнозовано поступилися Італії (1:3), давши солідний бій чинним чемпіонам світу.

У турнірній таблиці Ліги націй збірна України залишилася на 15-й позиції з 18-ти. У "синьо-жовтих" дві перемоги над Німеччиною і Таїландом. У восьми поєдинках підопічні Якуба Глущака зазнали поразок: від США, Японії, Франції, Польщі, Нідерландів, Болгарії, Італії і от тепер від Китаю, який завдяки перемозі піднявся на 9-ту сходинку.