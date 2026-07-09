Битва за виживання: місце збірної України у турнірній таблиці Ліги націй

Жіноча збірна України з волейболу після поразки від Китаю (0:3) опинилась на 15 місці в турнірній таблиці Ліги націй.

Команда Якуба Глушака продовжує боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні. Нижче "синьо-жовтих", попри рівну кількість перемог, перебуває Болгарія та Франція.

На останньому місці перебуває команда Домініканської Республіки, у якої після 9 поєдинків одна перемога. Лідером чемпіонату наразі є збірна США, яка має 8 перемог при двох поразках.

Турнірна таблиця Ліги націй

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Наступний поєдинок Україна проведе проти Домініканської Республіки у п'ятницю, 10 липня, о 12:00 за київським часом. Цей матч стане вирішальним у запеклій битві за виживання.

Також багато буде залежати від протистояння Франції та Болгарії.

Нагадаємо, напередодні "синьо-жовті" прогнозовано поступилися Італії (1:3), давши солідний бій чинним чемпіонам світу.