FIVB повернула росіян у міжнародний волейбол після рішення МОК

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань.

Про відповідне рішення повідомила пресслужба FIVB

Рішення ухвалене після того, як Міжнародний олімпійський комітет зняв попередні рекомендації щодо обмежень участі росіян у міжнародних турнірах.

Згідно з рішенням FIVB, національні збірні Росії також будуть відновлені у світовому рейтингу. Їм повернуть ту кількість очок, яку команди мали на момент замороження рейтингу після запровадження санкцій.

Очікується, що повернення російських збірних на міжнародну арену може відбутися у 2027 році – зокрема в межах Ліги націй та Кубку світу.

Водночас FIVB поки не ухвалила остаточного рішення щодо державної ідентифікації російських команд. Питання використання прапора, гімну, національних кольорів та інших символів розглянуть окремо у консультації з міжнародними спортивними організаціями.

Також для російських спортсменів має бути розроблений окремий антидопінговий план, який реалізовуватиметься через Міжнародне агентство тестування.

При цьому FIVB заявила, що залишається глибоко стурбованою війною в Україні, засуджує усі форми насильства та продовжить підтримувати українську волейбольну спільноту через програму Volleyball Empowerment.