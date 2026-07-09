Європейська конфедерація волейболу не ухвалила рішення про повернення Росії до змагань

Європейська конфедерація волейболу (CEV) наразі ще не ухвалила фінального рішення щодо повернення росіян у міжнародні змагання під своєю егідою.

Таку інформацію передає Суспільне Спорт.

У CEV взяли до уваги рішення Міжнародної федерації волейболу (FIVB), яке дозволило російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до турнірів, де змагається увесь цивілізований світ.

Нагадаємо, що на такий крок пішла FIVB після того, як Міжнародний олімпійський комітет зняв попередні рекомендації щодо обмежень участі росіян у міжнародних турнірах.

Водночас конфедерація прагне прийняти правильне рішення без жодного тиску та таке, яке не суперечить цінностям.

Зазначається, що наступна асамблея CEV відбудеться у вересні 2026 року, коли проходитиме фінальна частина чоловічого чемпіонату Європи. Тому Росія буде ізольована від європейського клубного сезону-2026/27 ще щонайменше на сезон, адже квоти на єврокубковий сезон вже розподілені.

Також якщо рішення CEV щодо росіян не буде ухвалене до серпня 2026-го, то чемпіонат Європи з пляжного волейболу, який прийме Польща, теж відбудеться без ворожих представників.

Раніше вчинок Міжнародної федерації волейболу відреагував гравець збірної України Василь Тупчій, назвавши його аморальним.