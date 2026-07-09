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Китай – Україна: онлайн-трансляція матчу жіночої Ліги націй

Софія Кулай — 9 липня 2026, 13:59
Китай – Україна: онлайн-трансляція матчу жіночої Ліги націй
Жіноча збірна України з волейболу
Федерація волейболу України

Жіноча збірна України з волейболу 9 липня зустрінеться з Китаєм в основному раунді Ліги націй-2026.

Матч розпочнеться – о 15:30 (за київським часом).

Дивіться наживо зустріч Китай – Україна на Ютуб-каналі "Суспільне Спорт".

Відео буде додане ближче до початку гри.

Напередодні 8 липня "синьо-жовті" прогнозовано поступилися Італії (1:3), давши солідній бій чинній чемпіонці світу.

У турнірній таблиці Ліги націй збірна України залишилася на 15-й позиції з 18-ти. У "синьо-жовтих" дві перемоги над Німеччиною і Таїландом. У семи поєдинках підопічні Якуба Глущака зазнали поразок: від США, Японії, Франції, Польщі, Нідерландів, Болгарії та Італії.

Китай із 15 очками йде дев'ятим.

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