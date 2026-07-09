Непогана гра: Даньчак – про поразку від Китая у Лізі націй

Діагональна збірної України з волейболу Вікторія Даньчак знайшла позитивні моменти у поразці від Китаю у Лізі націй.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Даньчак стала однією з найрезультативніших волейболісток збірної, здобувши десять очок.

"Рада за свою команду. Це була непогана гра. Ми почали добре, потім нам вдалося щось, ми нервували, але це подолали. Ми трішки сумуємо, що програли, але старалися", – сказала Даньчак.

Попереду на українських волейболісток чекає принципове протистояння з Домініканською Республікою – прямим конкурентом у боротьбі за збереження прописки в Лізі націй.

"Це буде важлива гра. Всі ігри важливі, але ця — суперважлива. Ми намагаємося підготуватися добре до наступного матчу, часу на відновлення небагато. Будемо викладатися на максимум, тиснути більше. Думаю, все в наших руках — ми можемо [перемогти]", - підсумувала волейболістка.

Нагадаємо, у турнірній таблиці Ліги націй збірна України залишилася на 15-й позиції з 18-ти. У "синьо-жовтих" дві перемоги над Німеччиною і Таїландом. У восьми поєдинках підопічні Якуба Глущака зазнали поразок: від США, Японії, Франції, Польщі, Нідерландів, Болгарії, Італії і от тепер від Китаю, який завдяки перемозі піднявся на 9-ту сходинку.