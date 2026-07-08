Ігнорування реальності: Тупчій – про рішення FIVB дозволити росіянам виступати на міжнародних турнірах

Волейболіст збірної України Василь Тупчій відреагував на рішення FIVB дозволити російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань, назвавши його аморальним.

Свою думку з цього приводу він висловив на своїй сторінці у Телеграм.

"Абсолютно аморальне рішення – повернути збірну Росії до міжнародних змагань з волейболу. Поки війна триває, такі кроки виглядають як ігнорування реальності та людських трагедій", – написав Тупчій.

Очікується, що повернення російських збірних на міжнародну арену може відбутися у 2027 році – зокрема в межах Ліги націй та Кубку світу.

Водночас FIVB поки не ухвалила остаточного рішення щодо державної ідентифікації російських команд. Питання використання прапора, гімну, національних кольорів та інших символів розглянуть окремо у консультації з міжнародними спортивними організаціями.

Напередодні українська веслувальниця Ірина Федорів відреагувала на рішення МОК зняти попередні рекомендації щодо обмежень участі росіян у міжнародних турнірах.