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Ігнорування реальності: Тупчій – про рішення FIVB дозволити росіянам виступати на міжнародних турнірах

Олексій Мурзак — 8 липня 2026, 23:51
Ігнорування реальності: Тупчій – про рішення FIVB дозволити росіянам виступати на міжнародних турнірах
Василь Тупчій
Getty Images

Волейболіст збірної України Василь Тупчій відреагував на рішення FIVB дозволити російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань, назвавши його аморальним.

Свою думку з цього приводу він висловив на своїй сторінці у Телеграм.

"Абсолютно аморальне рішення – повернути збірну Росії до міжнародних змагань з волейболу. Поки війна триває, такі кроки виглядають як ігнорування реальності та людських трагедій", – написав Тупчій.

Очікується, що повернення російських збірних на міжнародну арену може відбутися у 2027 році – зокрема в межах Ліги націй та Кубку світу.

Водночас FIVB поки не ухвалила остаточного рішення щодо державної ідентифікації російських команд. Питання використання прапора, гімну, національних кольорів та інших символів розглянуть окремо у консультації з міжнародними спортивними організаціями.

Напередодні українська веслувальниця Ірина Федорів відреагувала на рішення МОК зняти попередні рекомендації щодо обмежень участі росіян у міжнародних турнірах.

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