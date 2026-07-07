Найсексуальніша волейболістка світу ефектно привітала США із 250-річчям незалежності
Американська волейболістка Кайла Сіммонс, яку називають однією з найпривабливіших спортсменок світу, привернула увагу шанувальників новою святковою фотосесією з нагоди Дня незалежності США.
Напередодні країна відзначила 250-річчя ухвалення Декларації незалежності, і спортсменка вирішила оригінально привітати своїх підписників із цією датою.
Для святкових світлин вона обрала патріотичний образ, який одразу став предметом обговорення в соціальних мережах.
Сіммонс позувала у купальнику та коротких джинсових шортах із символікою американського прапора. Образ вдало підкреслив літній настрій фотосесії, а сама волейболістка зробила серію кадрів у різних позах, які швидко набрали тисячі вподобань.
Нагадаємо, нещодавно Кайла порадувала фанатів серію гарячих знімків у відвертій фотосесії.
Раніше волейболістка похизувалася знімками у купальнику з відпочинку на пляжі.