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Тупчій: Класно грали перші дві партії проти Польщі

Олег Дідух — 14 червня 2026, 13:26
Тупчій: Класно грали перші дві партії проти Польщі
Василь Тупчій
FIVB

Гравець збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився враженнями від матчу 4 туру Ліги націй проти Польщі.

Свій коментар щодо гри Тупчій опублікував на особистому телеграм-каналі.

"Закінчився перший тиждень Ліги націй з волейболу. На жаль, у матчі проти Польщі поступаємося — 2:3. Класно грали перші дві партії, добре подавали, блокували, за рахунок цього і досить легко їх виграли.

У наступних партіях третій, четвертий сет, навпаки, все помінялось. Вони поляки почали подавати досить стабільну, сильну подачу, і в них добре працював блок. П'ятий сет — це завжди як лотерея, п'ять чи шість неподач у нас, декілька помилок в атаці, ось і програний сет. У загальному досить непоганий результат. Маємо сім очок. Усім дякую", – заявив спортсмен.

Нагадаємо, 14 червня Україна програла Польщі 2:3, ведучи 2:0 за сетами. Для команди Рауля Лосано це був останній матч першого ігрового тижня Ліги націй. У 4 поєдинках команда здобула 2 перемоги.

Збірна України з волейболу Василь Тупчій Ліга націй з волейболу

Василь Тупчій

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