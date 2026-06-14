Тупчій: Класно грали перші дві партії проти Польщі

Гравець збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився враженнями від матчу 4 туру Ліги націй проти Польщі.

Свій коментар щодо гри Тупчій опублікував на особистому телеграм-каналі.

"Закінчився перший тиждень Ліги націй з волейболу. На жаль, у матчі проти Польщі поступаємося — 2:3. Класно грали перші дві партії, добре подавали, блокували, за рахунок цього і досить легко їх виграли.

У наступних партіях третій, четвертий сет, навпаки, все помінялось. Вони поляки почали подавати досить стабільну, сильну подачу, і в них добре працював блок. П'ятий сет — це завжди як лотерея, п'ять чи шість неподач у нас, декілька помилок в атаці, ось і програний сет. У загальному досить непоганий результат. Маємо сім очок. Усім дякую", – заявив спортсмен.