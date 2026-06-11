Ми кайфували: Тупчій поділився емоціями після першої перемоги України у Лізі націй

Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився емоціями після перемоги над національною командою Китаю (3:1) в другому матчі Ліги націй.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Це наша перша перемога у цьому році. Для нас це був надзвичайно важливий матч. Ми перемогли, насолоджувалися волейболом, кайфували", – сказав українець після гри.

Василь став найрезультативнішим гравцем матчу, принісши в скарбничку збірної України 21 очко, а перемога стала першою в межах Ліги націй.

Нагадаємо, що в першому матчі "синьо-жовті" поступилися японцям із рахунком 0:3.

Наступні матчі у рамках першого ігрового тижня Україна проведе проти Куби (12 червня) та Польщі (14 червня).