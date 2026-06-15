Збірна України бореться за плейоф: огляд першого туру Ліги націй

Чоловіча збірна України слідом за жіночою зіграла перші чотири поєдинки у волейбольній Лізі націй. Якщо головним завданням представниць прекрасної статі було гідно дебютувати в ЛН, то від чоловіків можна було очікувати більшого.

Минулого сезону лише поразка в останньому 12 поєдинку завадила підопічним Рауля Лосано пробитися до плейоф, і ось настала черга другої спроби.

Перший тур Ліги націй-2026, який традиційно складався з чотирьох матчів, збірна України проводила у китайському Ліньї. Суперниками наших хлопців стали команди Японії, Китаю, Куби та Польщі. Перша та остання збірні є одними з найкращих у світовому волейболі, причому поляки виграли минулорічний розіграш ЛН.

Відповідно, завданням-мінімум виглядали перемоги над господарями та кубинцями, а до максимуму входили сподівання поборотися з двома фаворитами.

Стартовий склад українців в усіх матчах був наступним.

Центральні блокуючі – Юрій Семенюк (Проект Варшава, Польща) та Владислав Щуров (Барком-Кажани). Догравальники – Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція) та Ілля Ковальов (Барком-Кажани). Діагональний – Василь Тупчій (Барком-Кажани). Зв'язуючий – Юрій Синиця (Хебей, Китай). Ліберо – Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

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Четверо з семи основних гравців починали й минулорічну дебютну Лігу націй у Бразилії. Якби були здоровими центральний блокуючий Максим Дрозд та ліберо Олександр Бойко, скоріш за все, вони виходили б у старті й у Китаї. А зв'язуючий Віталій Щитков у заявці перебував і отримав невеликий ігровий час, однак основним все ж був Синиця.

Окремо варто сказати про одного з найкращих догравальників світу, Олега Плотницького, який повернувся до національної команди. На жаль, виступити в Ліньї йому завадили проблеми з документами, однак участь у наступних двох європейських турах він має взяти.

Україна – Японія 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)

Якщо минулого сезону найкращі волейбольні команди світу недооцінювали наших спортсменів, японці, наприклад, грали не основним складом і зрештою поступилися 2:3, то зараз усе було інакше.

Стартовий матч Ліги націй нашій збірній загалом не вдався. Були окремі позитивні моменти, наприклад, 11 очок Дмитра Янчука з 3 ейсами за першу партію. Однак більше виділити особливо нема чого.

Найкращою ілюстрацією цього стала заміна ближче до завершення першого сету Василя Тупчія на 18-річного діагонального Максима Тонконога. Той набрав 2 очки, однак партію вже було не врятувати.

У другому сеті, здавалося, збірна України спіймала свою гру. Запрацював блок, вдавалося підіймати важкі м'ячі в захисті, продовжував потужно подавати Янчук. Однак за рахунку 15:10 все раптом розвалилося, і до завершення партії команда набрала лише 6 очок.

Щось подібне спостерігалося й у заключному сеті. Тут побільшало помилок з обох боків і, незважаючи на загалом аж 8 невдалих подач, збірна України повела 17:14. Однак японці тут же відповіли серією з чотирьох очок поспіль і надалі їх було вже не зупинити – 22:25.

Україна – Китай 3:1 (25:17, 21:25, 25:20, 25:22)

Господарі туру китайці напередодні провели важкий п'ятисетовий матч, у якому поступилися словенцям. Наша збірна "на папері" повинна була мати більше фізичних сил, і старт першої партії це підтвердив. Українці одразу взялися за справу і зробили відрив 7:2 завдяки вдалій грі та двом поспіль ейсам Дмитра Янчука. Класно працювали блок і захист, тож шансів у китайців не залишилося – 25:17.

Проте у другій партії все змінилося. Збірна Китаю стала технічніше працювати в атаці, раз по раз відіграючи блок-аути, при цьому їм вдавалося блокувати удари наших гравців. З рахунку 7:12 до кінця сету відігратися українцям так і не вдалося. Статистика вдалих атак – 9:17 красномовно відображала різницю в якості нападу двох збірних.

Початок третьої партії теж був за китайцями. Однак за рахунку 10:12 на подачу вийшов Василь Тупчій, який просто знищив прийом суперників своєю гарматою. За відсутності якісного першого дотику атаки китайців стабільно впиралися в наш блок, і 5 очок поспіль вивели нашу збірну вперед.

Суперники знову наблизилися на відстань одного очка, і тут слово взяв Янчук. Один неймовірний порятунок у захисті вже за рекламними щитами та геніальна друга передача на порожню сітку Тупчію зламали опір китайців – 25:20.

Збірну України дуже важко зупинити, коли хлопці ловлять кураж. У четвертому сеті наша команда швидко пішла у відрив – 13:9. Героїчне вирівнювання ситуації китайцями (15:15) не змінило неминучого. Ейс Ковальова, який загалом невдало провів стартові поєдинки, та невідпорні атаки Тупчія з другої та першої зони знову подарували українцям комфортне лідерство. Закрив матч перший темп від капітана Семенюка.

Україна – Куба 3:0 (25:21, 25:20, 25:16)

Нашій команді волею розкладу довелося грати третій матч за три дні. Минулого сезону українцям проти Куби було ще складніше, адже на майданчик збірна вийшла за 15 годин після надважкого поєдинку проти бразильців. І на останні партії сил тоді не вистачило. Зараз же кубинці приїхали до Китаю не найсильнішим складом, й українці не були настільки виснаженими.

Перша партія розпочалася з нашого ривка – 9:5. Проте до середини сету кубинці вирівняли ситуацію й навіть вийшли вперед. Раулю Лосано довелося робити ротацію, на майданчик вийшли Тонконог і Щитков. Розв'язка настала за рахунку 19:19, коли дві поспіль подачі Семенюка суперники не зуміли нормально прийняти, а обидва перехідні м'ячі забив Щуров.

Україна довела сет до перемоги – 25:21 і дуже дивною виглядала статистика, згідно з якою наша команда не зробила за партію жодного результативного блоку. Адже цей компонент гри є сильною стороною гри збірної.

Коли ж нарешті запрацював і блок, шанси кубинців швидко розтанули. У другій та третій партіях українці одразу захоплювали лідерство й до кінця сетів не підпускали суперників ближче, ніж на 4-5 очок. Перший за три поєдинки хороший матч провів Ілля Ковальов, який став найрезультативнішим у нашій збірній з 11 набраними очками. Догравала збірна третю партію напіврезервним складом, Лосано зробив ротацію, адже ситуація дозволяла.

Україна – Польща 2:3 (25:19, 25:18, 22:25, 21:25, 11:15)

Чинний чемпіон Ліги націй, збірна Польщі, привезла до Китаю експериментальний склад на основі клубу "Проект Варшава", в якому грає наш капітан Семенюк. Варто зазначити, що поляки є однією з найкращих команд світу, і будь-який їхній склад являє собою серйозну загрозу. У попередніх зустрічах поляки легко обіграли Кубу, однак поступилися в п'яти сетах Словенії та Японії.

Українці зібрано провели початок першої партії і повели з різницею у 2-3 очки. Суперники постійно намагалися підібратися ближче до нашої команди й сет проходив доволі нервово, аж поки за рахунку 19:17 на подачу не вийшов Янчук. Догравальнику раз по раз вдавалося вибити польський прийом і перевага України сягнула 23:17. Завершити партію на свою користь було справою техніки.

Старт другого сету був більш-менш рівним, однак за 11:10 на подачу вийшов Янчук. Дмитро своїми гарматами знову знищив поляків на прийомі, і повторив те саме наступного разу, коли настала його черга подавати. Рівень розгубленості збірної Польщі підкреслив їхній головний тренер Нікола Грбіч, звернувшись до підопічних під час одного з таймаутів:

"Справа не в тактиці. Ви просто боїтеся грати у волейбол".

Ніби підтвердив слова тренера ексбілорус Насевич, який одну зі своїх подач виконав кудись на трибуни. Збірна України вдруге не дала полякам вийти з 20 очок – 25:18.

А від початку третьої партії поляки раптом перестали боятися. Почав працювати їхній блок, кілька разів суперникам вдалося закрити наші атаки, і в середині партії гра збірної України зникла. Далася взнаки стара хвороба з прийомами планерів, невдало стали подавати Янчук і Тупчій. Поляки повели 15:10, і хоч ближче до завершення партії українцям вдалося підтягнутися, та зрівняти рахунок так і не вдалося.

Перебіг подій у четвертому сеті був схожим на третій. Серія вдалих подач Міхала Гржота забезпечила перевагу полякам у 5 очок, яку їм вдалося втримати до завершення партії. Найслабшим нашим компонентом залишався прийом.

Ще у кінцівці четвертого сету замість Тупчія на майданчик вийшов молодий Тонконог, і саме через нього збірна України будувала атаки на початку тай-брейку. Поляки швидко здобули брейкове очко, а відігратися нашій команді не давали можливості проблеми тепер уже з подачею. П'ять поспіль невдалих введень м'яча в гру від українців не залишили шансів на камбек – 11:15.

За чотири поєдинки збірна України набрала 7 очок з 12 можливих (за поразку в 5 партіях за волейбольними правилами команда заробляє 1 очко, а за перемогу – 2). Not great, not terrible, як казали у відомому серіалі. Хоча присмак втраченої перемоги над поляками буде відчуватися півтора тижні до другого туру.

Наразі наша команда посідає 8 місце серед 18 збірних, до плейоф потрапляють якраз 8 найкращих команд. Мабуть, уже зараз можна казати, що 7, адже збірна Китаю прийматиме фінальний раунд Ліги націй і братиме в ньому участь як господар. За спортивним принципом увійти до вісімки найсильніших шансів у китайців відверто обмаль.

Що ж до індивідуальних досягнень, то Дмитро Янчук впевнено лідирує за кількістю ейсів (13) в усій ЛН. Юрій Семенюк з 12 блоками посідає місце в топ-3 за цим показником.

Лідирують наразі бразильці з максимумом набраних очок, а неприємно здивували олімпійські чемпіони французи, які поступилися Туреччині, Канаді та Німеччині й знаходяться у нижній частині турнірної таблиці.

Що далі?

Другий тур ЛН наша команда проведе з 24 по 28 червня у словенській Любляні.

Розклад другого туру Ліги націй для збірної України

24 червня, 17:30 Україна – Бразилія

25 червня, 17:30 Україна – Італія

26 червня, 17:30 Україна – Канада

28 червня, 14:00 Україна – Болгарія

Як бачимо, другий тур буде для українців ще складнішим за перший. Два стартові матчі доведеться провести проти грандів світового волейболу. Далі, на третій день поспіль – Канада, гра з якою закрила нашій збірній шлях до минулорічного плейоф. І завершить тур поєдинок зі срібними призерами торішнього чемпіонату світу, болгарами.

Ці матчі дадуть відповідь, чи вдасться Україні другий сезон поспіль боротися за потрапляння до плейоф. За логікою речей, до суперечки за виживання справа не має дійти, а чи до снаги буде зазіхнути на більше?