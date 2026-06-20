Тупчій: Потрібно виходити й просто грати у свій волейбол

Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" поділився очікуваннями від другого ігрового тижня Ліги націй 2026.

Українська команда проведе матчі у словенській Любляні, де зіграє проти Бразилії, Італії, Канади та Болгарії. Перед цими поєдинками до складу збірної має приєднатися один із лідерів команди Олег Плотницький, який пропустив перший тиждень турніру.

Попри це, Тупчій наголосив, що національній команді не варто створювати зайвого тиску перед наступними матчами.

"Ніяких очікувань від другого туру немає. Потрібно виходити й просто грати у свій волейбол – розслаблено, насолоджуватись ним. Звісно, приєднається Олег Плотницький, він підсилить нас, але все одно легше точно не буде", – сказав Тупчій.

Плотницький не грав у першому змагальному тижні Ліги націй через проблеми з оформленням документів. Також до збірної України на другий тиждень має доєднатися центральний блокувальник Максим Дрозд, який був у розширеній заявці, але не потрапив до складу на стартові матчі турніру.

Після першого тижня Україна посідає 8 місце в турнірній таблиці Ліги націй. В активі команди – 7 очок і дві перемоги: над Кубою та Китаєм.

На другому тижні Ліги націй Україна зіграє з Бразилією 24 червня, Італією 25 червня, Канадою 26 червня та Болгарією 28 червня.