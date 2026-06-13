Досить легко виграли другий і третій сет: Тупчій – про перемогу над Кубою

Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій оцінив першу "суху" перемогу в новому розіграші Ліги націй — над національною збірною Куби (3:0).

Його слова передає Sport.ua.

"Дійсно, це перша "суха" перемога та ще й проти Куби – важливі для нас очки. Тому ми щасливі. Але, відверто кажучи, коли ти вже приходиш до готелю, то трішки заспокоюєшся і настає фізична та моральна втома. Зараз ми зосереджені на відновленні.

Перший сет був найважчим у цій грі, тому що вони досить добре подавали, стабільно і сильно, а у нас, на мою думку, майже не працював блок. Далі стало легше. У другій і третій партії ми почали їх добре блокувати. До того ж вони почали помилятися на подачі – нам стало простіше, і ми досить легко виграли другий і третій сет", – сказав Тупчій.