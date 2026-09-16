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Стало відомо, коли збірна України зіграє матч 1/8 фіналу Євро-2026 проти Румунії

Микола Літвінов — 16 вересня 2026, 23:29
Стало відомо, коли збірна України зіграє матч 1/8 фіналу Євро-2026 проти Румунії
ФВУ

Збірна України з волейболу зіграє свій матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2026 року 20 вересня о 16:00 за київським часом. Суперником підопічних Рауля Лосано буде команда Румунії.

Водночас стали відомі дати та час інших поєдинків 1/8 фіналу:

Субота, 19 вересня

  • 16:00. Польща – Латвія
  • 19:00. Німеччина – Болгарія

Неділя, 20 вересня

  • 16:00. Україна – Румунія
  • 19:00. Франція – Португалія

Усі поєдинки будуть доступні на онлайн-платформах Суспільне Спорт.

Зауважимо, що після того, як збірна Польщі перевела гру з Болгарією у тай-брейк та зазнала поразки (2:3), Україні гарантовано було вихід до 1/8 фіналу з другого місця з групи.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.

У четвертому турі команда розгромила Португалію, а в останньому поєдинку етапу розгромно поступилися Польщі (0:3).

Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу.

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

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