Стало відомо, коли збірна України зіграє матч 1/8 фіналу Євро-2026 проти Румунії
Збірна України з волейболу зіграє свій матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2026 року 20 вересня о 16:00 за київським часом. Суперником підопічних Рауля Лосано буде команда Румунії.
Водночас стали відомі дати та час інших поєдинків 1/8 фіналу:
Субота, 19 вересня
- 16:00. Польща – Латвія
- 19:00. Німеччина – Болгарія
Неділя, 20 вересня
- 16:00. Україна – Румунія
- 19:00. Франція – Португалія
Усі поєдинки будуть доступні на онлайн-платформах Суспільне Спорт.
Зауважимо, що після того, як збірна Польщі перевела гру з Болгарією у тай-брейк та зазнала поразки (2:3), Україні гарантовано було вихід до 1/8 фіналу з другого місця з групи.
Нагадаємо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.
У четвертому турі команда розгромила Португалію, а в останньому поєдинку етапу розгромно поступилися Польщі (0:3).
Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу.