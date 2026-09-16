Хотів би залізти у голову деяких гравців: Плотницький відреагував на поразку від Польщі на Євро-2026

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький підсумував поразку від Польщі в останньому матчі групового етапу.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Синьо-жовті" змогли нав'язати супернику боротьбу щонайменше у двох партіях. Плотницький вважає, що команда у таких матчах повинна діяти сміливіше та агресивніше в атаці.

Я б хотів залізти в голову до деяких гравців і зрозуміти, з яким настроєм вони вийшли на цю гру, тому що мені це було дуже незрозуміло. У такій грі ти маєш просто отримувати позитивні емоції – і все. Можна пробувати все: високі м'ячі, далекі від сітки, бити на всю силу, тому що по-іншому ніяк. Якщо віддаси просто так – вони повернуть. І якби ми просто віддавали, вони б нам повертали Я не хотів би, щоб Україна зіграла так, як вона сьогодні зіграла. Десь так приблизно і зіграли, хоча знову ж таки боролися. Були позитивні емоції, не було насуплених облич, ніхто ні на кого не ображався. А друга партія – це чисто так вийшло, так буває", – сказав волейболіст.

Надалі на збірну очікує плейоф, де права на помилку вже не буде.

"Далі вже йде плейоф – гра на виліт, нічого виправити не можна. Вийшов – і з першого м'яча треба одразу вмикатися на повну. Мені трохи прикро, що ми сьогодні не спробували всі моменти, які могли: ті ж високі м'ячі, відведені від сітки, чи десь ризикнути на подачі при рахунку +1/-1, сильніше вкинути. Це потім у плей-оф може допомогти, де все вирішують 1–2 очки. Виходимо грати – ми своє завдання виконали, далі треба просто рухатися крок за кроком", – підсумував Плотницький.

Раніше поразку від Польщі пояснив Василь Тупчій, який звернув увагу на швидкість подач суперників.

Поступившись полякам, збірна України з 12 очками розташувалася на другій сходинці групи B. Цей матч став для "синьо-жовтих" завершальним на груповому етапі змагань.

Підсумкове місце українців визначиться після матчу Болгарії з Польщею. У випадку перемоги болгар у трьох сетах, українці посядуть третє місце в групі. У інших випадках Україна завершить груповий етап на другій сходинці.

Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу.