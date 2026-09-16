Це точно непроста команда, як дехто думає: Тупчій – про матч України з Румунією в 1/8 фіналу Євро-2026

Один із лідерів збірної України з волейболу Василь Тупчій зазначив, що гра з Румунією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи буде нелегкою, і до неї потрібно готуватися.

Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.

"Так, ну що, тепер точно можна сказати, що потрапляємо на румунів. Це точно непроста команда, як дехто думає. Є гравці, які грали і в Плюс-лізі, і в Італії, тому легко тут уже ні з ким не буде. Готуємося, ви підтримуйте нас, уболівайте. Йдемо далі".

Зауважимо, що після того, як збірна Польщі перевела гру з Болгарією у тай-брейк та зазнала поразки (2:3), Україні гарантовано було вихід до 1/8 фіналу з другого місця з групи.

Додамо, що команда Рауля Лосано гарантувала собі участь в плейоф турніру після звитяги над Болгарією (3:1).