Прийом погано працював: Тупчій – про причини поразки від Польщі

Один із лідерів чоловічої збірної України з волейболу Василь Тупчій відреагував на поразку від Польщі в останньому матчі групового етапу.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Тупчій вважає, що українці не змогли впоратись з подачами поляків.

"Сьогодні, на жаль, трішки погано працював прийом. Відверто, там подачі всі летять за 120 км/год, з ними нелегко впоратися. Тому спочатку Леон у першій партії та в другій, а потім усі по черзі по 1-2 ейси подавали. А навіть якщо і не ейс, то вони нас відтягнули подалі від сітки й нам було просто важче атакувати", – сказав Тупчій.

Поступившись полякам, збірна України з 12 очками розташувалася на другій сходинці групи B. Цей матч став для "синьо-жовтих" завершальним на груповому етапі змагань.

Підсумкове місце українців визначиться після матчу Болгарії з Польщею. У випадку перемоги болгар у трьох сетах, українці посядуть третє місце в групі. У інших випадках Україна завершить груповий етап на другій сходинці.

Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу.