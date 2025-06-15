Збірна України йде у п'ятірці лідерів у турнірній таблиці Ліги націй попри поразку від Бразилії

Збірна України з волейболу здолала команду США в першому матчі Ліги націй, не віддавши супернику жодного сету. У другій грі українці в тайбрейку здолали збірну Куби, проте далі в тайбрейку вже програли Бразилії.

Таким чином національна команда України здобула 6 очок з 9 можливих та наразі посідає 5 місце в турнірній таблиці Ліги націй.

Вище за "синьо-жовтих" продовжують перебувати Польща та Японія, в яких по 9 балів (японці зіграли 4 матчі). Окрім цього Україну обігнали Словенія (8 пунктів) та Бразилія (6). Також 6 балів у Китаю, проте він поступається за додатковими показниками.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025

Топ-5 збірних

Польща – 9 очок (3 матчі) Японія – 9 очок (4) Словенія – 8 очок (3) Бразилія – 6 очок (3) Україна – 6 очок (3)

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.

Після Бразилії Україна зіграє ще 1 матч в цей ігровий тиждень: проти Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.