Несподіванка на трансляції: коментатор кумедно відреагував на ЛГБТ фанатів під час волейбольного матчу

Напередодні відбувся волейбольний матч у межах жіночої Ліги націй між Чехією та США (3:2), який запам'ятався телевізійним глядачам не насиченою грою, а перлами від коментатора.

У соцмережах активно віруситься фрагмент зустрічі, на якому просто показують фанатів. Спікер із В'єтнаму спокійно розповідав про гру, колоритних вболівальників, доки не дійшло до пари чоловіків.

Читайте також : Відео Скандал в УПЛ: коментатор розкритикував Шовковського за російську мову під час матчу з Оболонню

Два хлопці, які сиділи поруч, поцілувалися на камеру, чого точно не очікував коментатор. Побачивши це в нього збилася мова і він почав щось незрозуміле промовляти, відхрещуючись від побаченого.

Нагадаємо, наразі у Лізі націй виступає чоловіча збірна України з волейболу. Наші хлопці здолали команду США в першому матчі, не віддавши супернику жодного сету. У другій грі українці обіграли збірну Куби, але потім були поразки в тайбрейках від Бразилії та Ірану.

Завдяки цьому чоловіча збірна України піднялася на одне місце в оновленому світовому рейтингу Міжнародної федерації волейболу (FIVB).