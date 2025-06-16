Несподіванка на трансляції: коментатор кумедно відреагував на ЛГБТ фанатів під час волейбольного матчу
Напередодні відбувся волейбольний матч у межах жіночої Ліги націй між Чехією та США (3:2), який запам'ятався телевізійним глядачам не насиченою грою, а перлами від коментатора.
У соцмережах активно віруситься фрагмент зустрічі, на якому просто показують фанатів. Спікер із В'єтнаму спокійно розповідав про гру, колоритних вболівальників, доки не дійшло до пари чоловіків.
Два хлопці, які сиділи поруч, поцілувалися на камеру, чого точно не очікував коментатор. Побачивши це в нього збилася мова і він почав щось незрозуміле промовляти, відхрещуючись від побаченого.
Нагадаємо, наразі у Лізі націй виступає чоловіча збірна України з волейболу. Наші хлопці здолали команду США в першому матчі, не віддавши супернику жодного сету. У другій грі українці обіграли збірну Куби, але потім були поразки в тайбрейках від Бразилії та Ірану.
Завдяки цьому чоловіча збірна України піднялася на одне місце в оновленому світовому рейтингу Міжнародної федерації волейболу (FIVB).