Найсексуальніша волейболістка світу розбурхала мережу відвертою фотосесією: модель показала гарячі кадри

Американська волейболістка та модель Кайла Сіммонс знову привернула увагу шанувальників відвертою фотосесією. Спортсменка поділилася в соцмережах серією знімків, поєднавши спортивну естетику з провокаційним образом.

Для зйомки Кайла обрала футболку та трусики, зробивши ставку на невимушений домашній стиль. На окремих кадрах модель припідняла футболку, залишивши груди частково прикритими тканиною. Такий задум додав фотографіям сміливості, а ретро-спортивна атмосфера стала головним акцентом публікації.

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Сіммонс давно привертає увагу аудиторії не лише завдяки волейбольному минулому, а й завдяки яскравому контенту в соціальних мережах. Її публікації регулярно стають приводом для обговорень серед підписників, які стежать за новими фотосесіями та стильними образами американки.

Цього разу Кайла лаконічно підписала серію кадрів словами "Sporty vintage" — "Спортивний вінтаж".

Нагадаємо, попри чутки у 2024 році про можливе повернення у великий спорт і навіть шанс потрапити до олімпійської збірної США, ці розмови так і не отримали підтвердження. Наразі Сіммонс продовжує підкорювати аудиторію вже поза майданчиком, регулярно тішачи фанатів новим контентом.

Раніше Кайла показала, як зустріла своє 31-річчя, опублікувавши у мережі милу фотосесію.