Епіцентр-Городок переміг Буревісник, Поділля поступилось НУБіП у 2 турі чемпіонату України
У неділю, 25 жовтня, відбулись чергові матчі другого туру чемпіонату України з волейболу.
Так, Епіцентр-Городок здобув третю перемогу поспіль, здолавши Буревісник. Столична НУБіП, своєю чергою, перервала серію з двох поразок, перегравши хмельницьке Поділля.
Чемпіонат України з волейболу
25 жовтня
Столична НУБіП – Поділля 3:1 (21:25, 25:22, 25:18, 26:24)
Епіцентр-Городок – Буревісник 3:0 (25:20, 25:17, 29:27)
Епіцентр-Городок завдяки цій перемозі наблизився до групи лідерів, маючи у своєму активі 9 очок. Буревісник замикає турнірну таблицю чемпіонату України з нулем очок.
На одну позицію вище перебуває Поділля – 1 заліковий бал, а Столична НУБіП шоста – 6 очок.
Напередодні зустріч Епіцентра-Подоляни з Решетилівкою не відбулась, оскільки чинні чемпіони не поїхали на гру через безпекові питання. Клуб направив з цього приводу офіційного листа до Федерації волейболу України.
Зазначимо, що раніше Решетилівка також отримала технічну поразку в Кубку України за невиїзд на матч у Харкові.