Епіцентр-Городок переміг Буревісник, Поділля поступилось НУБіП у 2 турі чемпіонату України

У неділю, 25 жовтня, відбулись чергові матчі другого туру чемпіонату України з волейболу.

Так, Епіцентр-Городок здобув третю перемогу поспіль, здолавши Буревісник. Столична НУБіП, своєю чергою, перервала серію з двох поразок, перегравши хмельницьке Поділля.

Чемпіонат України з волейболу

25 жовтня

Столична НУБіП – Поділля 3:1 (21:25, 25:22, 25:18, 26:24)

Епіцентр-Городок – Буревісник 3:0 (25:20, 25:17, 29:27)

Епіцентр-Городок завдяки цій перемозі наблизився до групи лідерів, маючи у своєму активі 9 очок. Буревісник замикає турнірну таблицю чемпіонату України з нулем очок.

На одну позицію вище перебуває Поділля – 1 заліковий бал, а Столична НУБіП шоста – 6 очок.

Напередодні зустріч Епіцентра-Подоляни з Решетилівкою не відбулась, оскільки чинні чемпіони не поїхали на гру через безпекові питання. Клуб направив з цього приводу офіційного листа до Федерації волейболу України.

Зазначимо, що раніше Решетилівка також отримала технічну поразку в Кубку України за невиїзд на матч у Харкові.