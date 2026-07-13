Маю розуміти, що я не в Перуджі, і тут трішки все по-іншому: Плотницький – про повернення до збірної України

Догравальник італійської Перуджі Олег Плотницький прокоментував своє повернення у збірну України після трирічної відсутності, зазначивши, що йому доведеться звикати до різниці у грі між національною командою та його клубом.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"У колективі у нас все добре, особливо за майданчиком у нас все супер. Що можу сказати особисто про себе? Є ще над чим попрацювати; є, де додати.

І це більш, напевно, не технічний якийсь чи фізичний аспект – маю розуміти, що я не в Перуджі, і тут трішки все по-іншому. Тут є інші гравці, і я на це маю менше відволікатися".

Але, знову ж таки: з іншого боку, я їх знаю всіх, ми, напевно, всі знайомі з дитинства, з років 12, можливо, з кимось, з 10. Плюс-мінус я знаю потенціал всіх, хто і як може грати, а також що для того треба.

Тому, у цьому плані десь треба попрацювати мені, щоб я трішечки менше відволікався на це і більше, напевно, в якихось моментах був сконцентрований сам на собі. Так буде і їм краще, і мені".