Маю розуміти, що я не в Перуджі, і тут трішки все по-іншому: Плотницький – про повернення до збірної України
Догравальник італійської Перуджі Олег Плотницький прокоментував своє повернення у збірну України після трирічної відсутності, зазначивши, що йому доведеться звикати до різниці у грі між національною командою та його клубом.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"У колективі у нас все добре, особливо за майданчиком у нас все супер. Що можу сказати особисто про себе? Є ще над чим попрацювати; є, де додати.
І це більш, напевно, не технічний якийсь чи фізичний аспект – маю розуміти, що я не в Перуджі, і тут трішки все по-іншому. Тут є інші гравці, і я на це маю менше відволікатися".
Але, знову ж таки: з іншого боку, я їх знаю всіх, ми, напевно, всі знайомі з дитинства, з років 12, можливо, з кимось, з 10. Плюс-мінус я знаю потенціал всіх, хто і як може грати, а також що для того треба.
Тому, у цьому плані десь треба попрацювати мені, щоб я трішечки менше відволікався на це і більше, напевно, в якихось моментах був сконцентрований сам на собі. Так буде і їм краще, і мені".
Нагадаємо, що Плотницький повернувся до складу "синьо-жовтих" на другий ігровий тиждень Ліги націй після трьох років перерви у виступах за збірну. До цього він востаннє виступав за національну команду ще на Євро у 2023-му році.
Зазначимо, що на другому тижні Ліги націй-2026 українці програли Болгарії (1:3), до цього перемогли Бразилію (3:1), Італію (3:0) та Канаду (3:1). "Синьо-жовті" завершили другий тиждень на 5-му місці в турнірній таблиці та вже гарантували собі збереження прописки в турнірі.
Напередодні збірна України оголосила заявку на третій ігровий тиждень Ліги націй