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Взагалі нічого не виходило: Плотницький – про поразку України від Сербії у Лізі націй

Софія Кулай — 17 липня 2026, 10:20
Взагалі нічого не виходило: Плотницький – про поразку України від Сербії у Лізі націй
Олег Плотницький
FVB

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький зізнався, що у матчі проти Сербії, у якому "синьо-жовті" поступилися з рахунком 1:3, йому нічого не вдавалося зробити на майданчику.

Його цитує Суспільне Волейбол.

Догравальник команди додав, що нічого страшного у цій поразці від сербів нема, адже попереду в України ще два матчі. Головне, щоб усі були фізично готові до цих важливих поєдинків.

"Мене можна було ще в першій міняти! Сьогодні (16 липня – прим. ред.) взагалі нічого не виходило. Намагався щось змінити в окремих моментах, вдавалося зробити якісь позитивні дії, але це було лише епізодично. На це є свої причини, ми розберемося. Знову ж таки, нічого страшного не сталося, попереду ще дві гри. Головне, щоб усі були фізично готові, а далі розберемося.

Як я ще вчора казав, сьогодні буде ще важче. Воно так і вийшло, але подекуди ми самі їм допомагали. Потім, коли вони вже відчули свою гру й почали діставати м'ячі в захисті, багато разів торкалися м'яча на блоці (причому це були ефективні торкання), – от і все", – сказав Олег.

Плотницький додав, що було складно зібратися по ходу зустрічі. За його словами, у четвертій партії команда намагалася вирівняти гру, наздогнати, але трішки не дотиснула суперника.

Попри поразку, Україна зберегла за собою шосте місце, тоді як Сербія повернулася у боротьбу за чвертьфінал, скоротивши відставання від "синьо-жовтих". Нагадаємо, що 7 найкращих команд вийдуть у плейоф Ліги націй.

Свій наступний поєдинок підопічні Рауля Лосано проведуть у п'ятницю, 17 липня, коли зустрінуться з Туреччиною, яка "дихає у спину" українцям. Початок – о 17:30 (за київським часом). Якщо Туреччина переможе Україну, то посуне "синьо-жовтих" у турнірній таблиці.

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