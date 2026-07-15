Показали високий рівень: Плотницький – про перемогу над Іраном у Лізі націй

Догравальник збірної України Олег Плотницький оцінив важливу перемогу над Іраном (3:1) у першому матчі останнього ігрового тижня Ліги націй.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Мені здається, гарна гра. Ми тут уже два дні, провели тренування. Було видно, що трохи нервували, адже розуміємо відповідальність перед країною. Але сьогодні зіграли дуже добре. Було важко, а завтра буде ще важче.

Я дуже гордий, що команда зіграла саме так, як усі налаштувалися. Попри помилки, ми показали досить високий рівень проти Ірану. Вони сьогодні грали дуже добре, особливо на подачі, в атаці та на високих м'ячах. Тому було складно, а завтра буде ще трохи складніше", - підсумував Плотницький.