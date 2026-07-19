Плотницький пояснив спад результативності в Лізі націй та оцінив свою готовність до матчу проти Німеччини

Догравальник збірної України Олег Плотницький прокоментував погіршення результативності своїх атак під час третього ігрового тижня Ліги націй, зазначивши, що потрібно розуміти його стиль, проте він знає свої помилки та вже обговорив їх із головним тренером Раулем Лосано.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Мою статистику краще не дивитися, особливо в атаці. Проти Туреччини так зіграв, що воно якось не йшло. Хоча на подачі, на прийомі та в захисті було непогано. У дограваннях та "чорновій" роботі були хороші, позитивні моменти. В атаці не йшло, але іншими елементами трішечки вирівнював положення". Я бачив цифри, але зазвичай на них не дивлюся. Мені просто стало цікаво, скільки я "подарував", тому й глянув. Розумію, який я гравець і який у мене стиль. Очікувати від мене по 30 очок за матч, як від Александра Ніколова, не потрібно. Я був би радий, але в мене трішки інший тип".

Варто зазначити, що упродовж другого ігрового тижня результативність атак Плотницького становила 55% проти Бразилії, 52% проти Італії, 55% проти Канади та 50% проти Болгарії.

У матчах третього тижня цей показник склав 46% у грі з Іраном, 24% проти Сербії та 26% у поєдинку з Туреччиною. Ефективність атак волейболіста під час другого тижня була на рівні 38-45%, а в третьому ігровому відрізку становила 33% з Іраном, 0% із Сербією та -11% у зустрічі з Туреччиною.

За словами Плотницького, він працює над розв'язанням цієї проблеми з наставником "синьо-жовтих" Раулем Лосіно. Лідер збірної України пояснив, що під час гри з Туреччиною його затьмарили емоції, й він не зміг реалізувати план "Б". Наразі догравальник вже має плани на поєдинок з Німеччиною.

"Я знаю свої помилки й те, що мені треба виправляти. Ми працюємо над цим і говоримо з Раулем, тому катастрофи немає. Коли приходять важкі м'ячі, я маю спробувати заробити очко для команди. Якщо ситуація надто складна – потрібно залишити м'яч у грі.

Проти Туреччини я не спрацював за планом "Б" – намагався саме забивати, хоча десь треба було зіграти обережніше. Емоції взяли гору. Ми вже поговорили про це з тренером, ситуацію вирішено. Я розумію, як налаштовуватися та грати проти Німеччини".

Нагадаємо, що підопічні Рауля Лосіно наразі посідають восьме місце у турнірній таблиці Ліги націй. До плейоф змагань потрапляють лише перші сім команд.

Щоб потрапити до наступної стадії турніру українцям потрібно перемагати Німеччину в останньому турі, а збірним Італії, Туреччини та Болгарії програти у своїх поєдинках.

Матч між Україною та Німеччиною відбудеться 19 липня та розпочнеться о 17:30 за київським часом. Трансляцію поєдинку можна буде подивитися на сайті "Чемпіона".