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Болгарія – Україна: анонс онлайн-трансляції матчу Євро-2026

Денис Іваненко — 12 вересня 2026, 10:14
Болгарія – Україна: анонс онлайн-трансляції матчу Євро-2026
Болгарія – Україна: онлайн Євро-2026
ФВУ

У суботу, 12 вересня, збірна України з волейболу проведе третій поєдинок на чемпіонаті Європи-2026, де їй протистоятиме національна команда Болгарії.

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр з трансляцією буде додано ближче до початку протистояння.

Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі на турнірі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію.

Вони також зіграють на груповому раунді проти Португалії та Польщі. Із розкладом можна ознайомитися за посиланням.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні Василь Тупчій поділився враженнями від матчу другого туру. Він заявив, що Україна в тій грі сама собі створила проблеми.

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