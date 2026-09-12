Одна з найдосвідченіших команд: у Болгарії висловилися про збірну України перед очним матчем на ЧЄ-2026

Гравці збірної Болгарії Александар Ніколов та Алекс Грозданов поділилися очікуваннями від майбутнього протистояння проти України в межах 3-го туру чемпіонату Європи-2026 з волейболу, наголосивши, що "синьо-жовті" – одні з найважчих суперників у групі.

Свої думки вони висловили у коментарі Суспільне Спорт.

"Це один із найважчих суперників у нашій групі. Ми перетиналися у Лізі націй. Наші останні дві зустрічі завершилися з рахунком 3:1 та 1:3 – по одній перемозі в кожного, тож сили рівні. Ми віддамо всі сили, зіграємо за підтримки уболівальників і сподіваємося подарувати трибунам гарну гру. У них вистачає якісних виконавців. Наприклад, я часто граю проти Олега Плотницького в італійській лізі. Це гравці високого рівня, тому нам доведеться показати свій найкращий волейбол, щоб протистояти їм" – зазначив Ніколов.

Водночас, за словами центрального блокуючого збірної Болгарії Алекса Грозданова, одним з найважливіших аспектів у майбутньому матчі буде гра на прийомі.

"Це чудова й дуже досвідчена команда, одна з найдосвідченіших на турнірі. Поєдинок буде справді важким. Найбільше труднощів, імовірно, виникне з їхньою подачею – я знаю цю команду, вони подають дуже якісно. Проте ми здатні з цим упоратися, адже добре граємо на високих м'ячах. Також вірю, що ми втримаємо прийом, оскільки більшість хлопців у нашій команді поки що демонструють у цьому елементі чудову гру", – сказав Грозданов.

Як відомо, "Леви" та "синьо-жовті" за підсумками двох турів мають по 6 очок, проте підопічні Рауля Лосано перебувають на другій сходинці через один програний сет в стартовому матчі проти Ізраїлю (3:1).

Поєдинок третього туру чемпіонату Європи-2026 між збірними України та Болгарії відбудеться у суботу, 12 вересня, о 19:00.