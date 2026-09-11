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Тупчій: Ми завжди самі створюємо собі проблеми

Олег Дідух — 11 вересня 2026, 18:23
Тупчій: Ми завжди самі створюємо собі проблеми
Василь Тупчій
Getty Images

Один із лідерів чоловічої збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився враженнями від матчу другого туру чемпіонату Європи-2026 проти Північної Македонії.

Слова волейболіста наводить Суспільне Спорт.

"Ми задоволені, перемогли 3:0. В принципі, сьогодні було простіше, просто самі в першій та другій партіях щось собі вигадували. Ведемо 5, 6, 7 очок – і потім починаємо... Це наш стиль, як я розумію. Хто давно за нами стежить, знає, що це нормально. Ми завжди так: ведемо-ведемо, а потім самі собі створюємо проблеми", – заявив Тупчій.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 вересня, Україна в другому турі чемпіонату Європи 2026 року обіграла Північну Македонію з рахунком 2:0 за сетами. Свій наступний матч підопічні Рауля Лосано проведуть у суботу, 12 вересня, проти Болгарії. Початок – о 19:00 за київським часом.

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