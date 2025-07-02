Не стримала емоцій: Гофф заплакала на пресконференції після поразки від Ястремської
Друга ракетка світу Коко Гофф не змогла стримати емоцій після сенсаційної поразки від української тенісистки Даяни Ястремської (42) у першому колі Вімблдону.
На післяматчевій пресконференції американка заплакала, відповідаючи на одне з питань.
"Я намагаюся бути позитивною. Але після матчу мені точно було важко в роздягальні. Я не люблю програвати. Мені не дуже подобається програвати. Не знаю, я просто трохи розчарованва тим, як виступила сьогодні. Мені здається, що я могла би бути трохи кращою в ті важкі моменти тайбрейку, особливо після Ролан Гаррос, де я відчувала, що багато чого навчилася на цих тайбрейках.
Звісно, я не збираюся довго на цьому зациклюватися, бо хочу добре виступити на Відкритому чемпіонаті США. Можливо, програш у першому раунді – це не найгірше у світі, бо в мене є час перезавантажитися. Так, це точно відстій", – сказала Гофф.
Суперниці зустрічалися вчетверте, українка здобула першу перемогу. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти росіянки Анастасії Захарової (95).
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла угорку Анну Бондар (75) у стартовому матчі Вімблдону. Юлія Стародубцева перемогла британку Франческу Джонс (122).
Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).