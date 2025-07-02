Не стримала емоцій: Гофф заплакала на пресконференції після поразки від Ястремської

Друга ракетка світу Коко Гофф не змогла стримати емоцій після сенсаційної поразки від української тенісистки Даяни Ястремської (42) у першому колі Вімблдону.

На післяматчевій пресконференції американка заплакала, відповідаючи на одне з питань.

"Я намагаюся бути позитивною. Але після матчу мені точно було важко в роздягальні. Я не люблю програвати. Мені не дуже подобається програвати. Не знаю, я просто трохи розчарованва тим, як виступила сьогодні. Мені здається, що я могла би бути трохи кращою в ті важкі моменти тайбрейку, особливо після Ролан Гаррос, де я відчувала, що багато чого навчилася на цих тайбрейках.

Звісно, ​​я не збираюся довго на цьому зациклюватися, бо хочу добре виступити на Відкритому чемпіонаті США. Можливо, програш у першому раунді – це не найгірше у світі, бо в мене є час перезавантажитися. Так, це точно відстій", – сказала Гофф.