Рекорди Вімблдона: більше півмільйона глядачів на трибунах, шалені рейтинги телетрансляцій та охоплення в соцмережах

Хоча Вімблдон 2025 завершився більше тижня тому, в Британії досі підбивають підсумки всесвітнього свята тенісу. Окрім чисто спортивних подій і рекордів, телекомпанії підрахували обсяги трансляцій, а організатори змагань та крамниці – свої доходи.

138 Вімблдонський чемпіонат завершився 746 зіграними матчами та 1250 годинами тенісу на трав'яних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Турнір відзначився низкою важливих досягнень, включаючи понад 4 мільярди переглядів у соціальних мережах та найбільшу відвідуваність в історії Вімблдону: 548 770 гостей прийшли на матчі протягом двох тижнів, а також нові рекорди відвідуваності на 9-й, 11-й та 12-й дні.

Відповідно до безпрецедентного попиту, спостерігався значний інтерес до квитків на день гри через черги. Десятки тисяч гостей придбали квитки в день гри, а пропуск на стадіон коштував лише 30 фунтів стерлінгів протягом перших восьми днів турніру.

Цей неймовірний попит призвів до значних економічних вигод для місцевої громади, столиці та країни в цілому. Вімблдон – найцінніша щорічна спортивна подія для економіки Великої Британії. Загальнобританський економічний обсяг, підтриманий чемпіонатом у 2024 році, оцінювався у 434 мільйони фунтів стерлінгів, з яких близько 279 мільйонів фунтів стерлінгів, за оцінками, прийшлося на Лондон.

Корт Вімблдона Getty images

Найвищі продажі в магазинах та онлайн за всю історію були здійснені в магазині Wimbledon Shop – 666 546 товарів, придбаних протягом двох тижнів. За цей час було продано понад 100 000 бейсболок та майже 25 000 використаних тенісних м'ячів (кошти від їхнього продажу були перенаправлені до Фонду Вімблдона).

Фонд Вімблдона, офіційна благодійна організація All England Club та The Championships, провів ще один успішний рік та оголосив британських гравців Кеті Бултер та Джека Дрейпера своїми першими чемпіонами. Фонд прийняв понад 600 гостей від 89 благодійних партнерів та зібрав 195 000 фунтів стерлінгів завдяки програмі перепродажу квитків, що підтримується Barclays.

Просто факти

Відвідуваність

Цьогорічний Вімблдонський чемпіонат за два тижні зібрав рекордну кількість глядачів – 548 770, з рекордною щоденною відвідуваністю 9, 11 та 12 днів.

Трансляції

Глобальний інтерес до Вімблдона залишається стабільно високим, а угоди про медіаправа охоплюють понад 200 територій.

Висвітлення Вімблдона на BBC транслювалося понад 69,3 мільйона разів у Великій Британії на BBC iPlayer, веб-сайті BBC Sport та в додатку BBC Sport (порівняно з 50,1 мільйона у 2024 році), що загалом склало 267 мільйонів годин аудиторії чемпіонату.

Пікова телевізійна та онлайн-аудиторія фіналу в одиночному розряді серед чоловіків становила 8,8 мільйона, майже всі – 8,3 мільйона – дивилися матч на BBC One.

4,1 мільйона людей налаштувалися на BBC One, щоб побачити, як Іга Швьонтек виграє свій перший титул в одиночному розряді серед жінок, здобувши переконливу перемогу над Амандою Анісімовою.

Іга Швьонтек з трофеєм Вімблдона Getty images

У США ESPN мав найпопулярніше висвітлення чемпіонату з 2019 року, причому півфінали жіночого одиночного розряду мали найбільшу аудиторію з 2015 року, а кількість переглядів фіналів загалом зросла на 19% порівняно з 2024 роком.

Телеканал The Hill у Нью-Йорку вчетверте в історії організував трансляції фіналів під Бруклінським мостом. Триденний захід відвідало понад 10 000 людей (що на 48% більше, ніж у 2024 році).

Sky Italia зафіксував найкращі показники перегляду Вімблдона за всю історію, із загальною піковою аудиторією 7,6 мільйона, які спостерігали за перемогою Сіннера на TV8 та Sky Sports.

У Польщі Polsat мав пікову аудиторію в 3,96 мільйона з Ігою Швьонтек у фіналі. Минулого року аудиторія становила 505 000 осіб.

Підтримка оргкомітетом Вімблдона біженців та осіб, переміщених через конфлікти, продовжується вже третій рік поспіль, і 1000 біженців насолоджувалися переглядом чемпіонату.

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Цифрові та соціальні мережі

Протягом трав'яного сезону, включно з британським мейджором, на соціальних каналах Вімблдона було опубліковано 5844 публікації (+9% у річному обчисленні). Вони генерували 4,7 мільярда показів (+61% у річному обчисленні), зі 144 мільйонами взаємодій (+26% у річному обчисленні) та 2,7 мільярда переглядів відео (+71% у річному обчисленні).

Аудиторія Вімблдона в соціальних мережах зросла на 2,3 мільйона і зараз становить 23,5 мільйона загалом (+12% у річному обчисленні).

Залучення за кордоном також значно зросло. Наприклад, унікальне охоплення цифрових каналів Wimbledon, що належать Вімблдону та керуються ним, в Індії зросло на 50% порівняно з минулим роком. Відвідування Wimbledon.com та офіційних додатків Wimbledon зросло більш ніж на 20%.

Користувачі провели загалом понад 530 мільйонів хвилин на цифрових платформах Wimbledon протягом сезону трав'яних кортів. За минулий рік спостерігалося 39% зростання кількості зареєстрованих у myWIMBLEDON. Понад 1 мільйон користувачів Apple завантажили додаток Wimbledon, що є рекордною кількістю із середнім рейтингом відгуків понад 4,9 зірки.

Статистика матчів

На чемпіонаті 2025 року було зіграно 746 матчів, загалом 1250 годин тенісу.

Під час чемпіонату було подано 6365 ейсів.

Джованні Мпетші Перрікар встановив новий рекорд чемпіонату за найшвидшою подачею – 240 км/год. Фінал Швьонтек проти Анісімової став першим фіналом жіночого одиночного розряду, який завершився з рахунком 6:0, 6:0 з 1911 року, коли Д.К. Ламберт Чемберс (Британський гірничий інститут) програла П.Д.Х. Бутбі (Британський гірничий інститут).

У 2025 році три італійські гравці вийшли до четвертого раунду чоловічого одиночного розряду (Сіннер, Сонего та Коболлі) – найбільший показник в історії Вімблдону. Перемога Сіннера також є першим випадком, коли італієць виграв фінал чоловічого одиночного розряду.

Яннік Сіннер Getty images

На Вімблдоні-2025 найбільша кількість сіяних гравців вибула в першому колі сумарно в чоловічому, та жіночому одиночному розрядах (23).

Досягнувши 100 перемог у матчах на Вімблдоні у своєму поєдинку четвертого раунду, Новак Джокович подолав дистанцію, еквівалентну більш ніж чотирьом марафонам (понад 179 887 метрів).

Роздрібна торгівля

Полуниця вже давно є синонімом дня на чемпіонаті, а цього року до родини Вімблдону доєдналася полуничка Піп. В інших місцях, магазин Wimbledon Shop показав деякі рекордні показники у 2025 році, зокрема:

669 546 товарів (рекорд)

103 405 бейсбольних кепок (рекорд)

71 925 одягу з колекції Wimbledon

53 409 рушників

40 847 шкарпеток та спортивних пов'язок

24 595 використаних тенісних м'ячів

13 436 парасольок

Енді Маррей їсть полуницю з вершками Getty images

The Hill у Нью-Йорку

The Hill у Нью-Йорку завершив два тижні активацій Вімблдона, які залучали аудиторію в Нью-Йорку та по всій території США. The Hill у Нью-Йорку повернувся вчетверте в історії на трансляції фіналів під Бруклінським мостом. Триденний захід зібрав понад 10 000 відвідувачів (що на 48% більше порівняно з 2024 роком).

Інтерес американських ЗМІ зріс на 41% з точки зору обсягу висвітлення в ЗМІ, а охоплення ЗМІ від активацій у США зросло на 264% (до 1,9 мільярда показів).

The Hill у Нью-Йорку розпочався у п'ятницю ввечері спеціальним безкоштовним концертом за участю хедлайнерки та визнаної критиками співачки та авторки пісень Ріти Ори, а також мультиплатинової співачки та авторки пісень Еш на розігріві.

Фонд Вімблдона

Понад 195 000 фунтів стерлінгів було зібрано завдяки програмі перепродажу квитків, що підтримується Barclays. Ці кошти підтримують різноманітні об'єднання, зокрема невеликі благодійні організації, що допомагають задовольнити соціальні потреби, та місцеві благодійні організації для безпритульних.

Понад 114 000 фунтів стерлінгів було зібрано завдяки програмі багаторазових стаканчиків Фонду, де гості можуть пожертвувати свій депозит у розмірі 1 фунта стерлінгів до Фонду Вімблдона. Це фінансування підтримує місцеві ініціативи, зокрема благодійні організації з перерозподілу продуктів харчування.

Понад 41 000 фунтів стерлінгів було зібрано завдяки продажу використаних м'ячів чемпіонату.