Калініна і Ястремська не впоралися з третіми сіяними в парному розряді Вімблдона

Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська поступилися у другому колі парного розряду Вімблдона третьому сіяному дуету Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія).

Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 0:6.

За поєдинок Калініна і Ястремська 1 раз подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 6 помилок на подачі та 6 брейків.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Друге коло парного розряду, 4 липня Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія) 6:2, 4:6, 0:6

Місяць тому українки поступилися цим же суперницям в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

Поки лише Марті Костюк вдалося пробитися до 1/8 фіналу Вімблдона в парному розряді. Юлія Стародубцева свій матч другого кола проведе 5 липня.