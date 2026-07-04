Калініна і Ястремська не впоралися з третіми сіяними в парному розряді Вімблдона
Даяна Ястремська
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Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська поступилися у другому колі парного розряду Вімблдона третьому сіяному дуету Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія).
Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 0:6.
За поєдинок Калініна і Ястремська 1 раз подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 6 помилок на подачі та 6 брейків.
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Друге коло парного розряду, 4 липня
Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія) 6:2, 4:6, 0:6
Місяць тому українки поступилися цим же суперницям в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.
Поки лише Марті Костюк вдалося пробитися до 1/8 фіналу Вімблдона в парному розряді. Юлія Стародубцева свій матч другого кола проведе 5 липня.
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