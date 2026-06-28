Названо головних фавориток Вімблдона-2026: прогноз букмекерів на трав'яний "мейджор"

Букмекери визначились із головними фаворитками Вімблдона-2026, який розпочнеться вже 29 червня.

До них входять і дві перші ракетки України. Еліна Світоліна та Марта Костюк перебувають у списку 14 основних претенденток на титул.

Шанси наших тенісисток тріумфувати на Вімблдоні оцінюються майже однаково. На перемогу одеситки можна поставити з коефіцієнтом 26, а киянки – 34.

Головними ж фаворитками жіночного одиночного турніру фахівці вважають Аріну Сабалєнка та Єлену Рибакіну. Трійку замикає Іга Швьонтек.

Головні фаворитки Вімблдона-2026

1. Аріна Сабалєнка (-) – 4,5;

2. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 6,5;

3. Іга Швьонтек (Польща) – 9,0;

4. Мірра Андрєєва (-) – 9,5;

5. Джессіка Пегула (США) – 12,0;

6. Коко Гофф (США) – 13,0;

7-8. Медісон Кіз (США) – 15,0;

7-8. Аманда Анісімова (США) – 15,0;

9. Наомі Осака (Японія) – 21,0;

10-12. Лінда Носкова (Чехія) – 26,0;

10-12. Кароліна Мухова (Чехія) – 26,0;

10-12. Еліна Світоліна (Україна) – 26,0;

13-14. Марта Костюк (Україна) – 34,0;

13-14. Іва Йович (США) – 34,0.

Зазначимо, що турнір триватиме до 12 липня. Чинною чемпіонкою трав'яного "мейджора" є Іга Швьонтек, яка у фіналі перемогла Аманду Анісімову з рахунком 6:0, 6:0.