Названо головних фавориток Вімблдона-2026: прогноз букмекерів на трав'яний "мейджор"
Еліна Світоліна (зліва) і Марта Костюк
ФТУ
Букмекери визначились із головними фаворитками Вімблдона-2026, який розпочнеться вже 29 червня.
До них входять і дві перші ракетки України. Еліна Світоліна та Марта Костюк перебувають у списку 14 основних претенденток на титул.
Шанси наших тенісисток тріумфувати на Вімблдоні оцінюються майже однаково. На перемогу одеситки можна поставити з коефіцієнтом 26, а киянки – 34.
Головними ж фаворитками жіночного одиночного турніру фахівці вважають Аріну Сабалєнка та Єлену Рибакіну. Трійку замикає Іга Швьонтек.
Головні фаворитки Вімблдона-2026
- 1. Аріна Сабалєнка (-) – 4,5;
- 2. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 6,5;
- 3. Іга Швьонтек (Польща) – 9,0;
- 4. Мірра Андрєєва (-) – 9,5;
- 5. Джессіка Пегула (США) – 12,0;
- 6. Коко Гофф (США) – 13,0;
- 7-8. Медісон Кіз (США) – 15,0;
- 7-8. Аманда Анісімова (США) – 15,0;
- 9. Наомі Осака (Японія) – 21,0;
- 10-12. Лінда Носкова (Чехія) – 26,0;
- 10-12. Кароліна Мухова (Чехія) – 26,0;
- 10-12. Еліна Світоліна (Україна) – 26,0;
- 13-14. Марта Костюк (Україна) – 34,0;
- 13-14. Іва Йович (США) – 34,0.
Зазначимо, що турнір триватиме до 12 липня. Чинною чемпіонкою трав'яного "мейджора" є Іга Швьонтек, яка у фіналі перемогла Аманду Анісімову з рахунком 6:0, 6:0.
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