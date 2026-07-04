"Нейтралки" їдуть додому: жодна з росіянок не зуміла подолати бар'єр третього кола на Вімблдоні

Після завершення всіх матчів третього кола в одиночному розряді Вімблдона не залишилося жодної представниці Росії. Стартували на турнірі одразу дев'ять росіянок.

Напередодні в матчах третього раунду Анна Калінская (20) програла швейцарці Белінді Бенчич (11), а Єкатерину Александрову вибила зі змагань американка Іва Йович (16).

4 липня Людмила Самсонова (41) не впоралася з чешкою Марі Бузковою (23). Інші шість росіянок вилетіли на ще більш ранніх стадіях турніру.

Єдиною учасницею Вімблдона з так званих "нейтральних" спортсменок залишається перша ракетка світу з Білорусі Аріна Сабалєнка.

Зазначимо, що з чотирьох чоловіків-росіян, які стартували на британському мейджорі, до стадії 1/8 фіналу дістався лише Роман Сафіуллін.

Нагадаємо, що українка Марта Костюк обіграла американку Емму Наварро і вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона.