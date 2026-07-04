Три представниці чільної десятки рейтингу WTA залишили Вімблдон 4 липня

Минулорічна фіналістка Вімблдона, шоста ракетка світу американка Аманда Анісімова поступилася своїй співвітчизниці Медісон Кіз у третьому колі ціьогорічного турніру.

Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:3.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Третє коло, 4 липня Медісон Кіз (США) – Аманда Анісімова (США) 3:6, 6:2, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. В 1/8 фіналу змагань Кіз зіграє з Ліндою Носковою (12, Чехія).

Таким чином, у нижній половині сітки, в якій знаходиться зокрема й українка Марта Костюк, не залишилося жодної представниці топ-10 світового рейтингу. 4 липня турнір також залишили Єлена Рибакіна (2, Казахстан) та Іга Швьонтек (3, Польща).

Нагадаємо, що Костюк вийшла в 1/8 фіналу як в одиночному, так і в парному розряді Вімблдона.