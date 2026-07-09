Це буде дуже-дуже складно: Носкова – про матч проти Костюк у півфіналі Вімблдона

Чеська тенісистка Лінда Носкова (12) поділилась очікуваннями від матчу з Мартою Костюк (13) у півфіналі Вімблдона.

Її слова передає пресслужба турніру.

Для обох це буде дебютна гра на такій стадії трав'яного "мейджора". 21-річна спортсменка заявила, що усвідомлює складність виклику, який перед нею стоїть.

"Марта справді складна суперниця. Вона не здається. Вона намагається грати якомога швидше та агресивніше. У нас був матч у Мадриді, який для мене не дуже добре склався. Я не дуже комфортно почувалася на корті. Тож цього разу я обов'язково спробую дещо змінити. І так, у неї зараз досить хороша серія матчів. Це буде дуже-дуже складно", – сказала Носкова.

Зазначимо, що матч відбудеться 9 липня. Він розпочнеться не раніше 17:00 за київським часом.

На попередній стадії турніру Марта Костюк здолала Жасмін Паоліні. Лінда Носкова також у двох сетах переграла Елізе Мертенс.