Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Це буде дуже-дуже складно: Носкова – про матч проти Костюк у півфіналі Вімблдона

Денис Іваненко — 9 липня 2026, 09:39
Це буде дуже-дуже складно: Носкова – про матч проти Костюк у півфіналі Вімблдона
Лінда Носкова
Getty Images

Чеська тенісистка Лінда Носкова (12) поділилась очікуваннями від матчу з Мартою Костюк (13) у півфіналі Вімблдона.

Її слова передає пресслужба турніру.

Для обох це буде дебютна гра на такій стадії трав'яного "мейджора". 21-річна спортсменка заявила, що усвідомлює складність виклику, який перед нею стоїть.

"Марта справді складна суперниця. Вона не здається. Вона намагається грати якомога швидше та агресивніше. У нас був матч у Мадриді, який для мене не дуже добре склався.

Я не дуже комфортно почувалася на корті. Тож цього разу я обов'язково спробую дещо змінити. І так, у неї зараз досить хороша серія матчів. Це буде дуже-дуже складно", – сказала Носкова.

Зазначимо, що матч відбудеться 9 липня. Він розпочнеться не раніше 17:00 за київським часом.

На попередній стадії турніру Марта Костюк здолала Жасмін Паоліні. Лінда Носкова також у двох сетах переграла Елізе Мертенс.

Читайте також :
Вона змусила мене відчувати більше стресу: Паоліні – про поразку від Костюк у чвертьфіналі Вімблдона
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Марта Костюк Лінда Носкова

Вімблдон

Вона змусила мене відчувати більше стресу: Паоліні – про поразку від Костюк у чвертьфіналі Вімблдона
Моя однокласниця в півфіналі Вімблдона: українська співачка емоційно привітала Костюк з історичним успіхом
Півфінал Вімблдона Костюк – Носкова: крок до найбільшого досягнення в українському жіночому тенісі
Сенсаційний британець із другої сотні рейтингу зіграє у півфіналі Вімблдона проти Звєрєва
Костюк – Носкова: онлайн-трансляція півфіналу Вімблдона

Останні новини