Сенсаційний півфіналіст Вімблдона Фері: Мені нема чого втрачати в матчі проти Звєрєва
Сенсаційний півфіналіст Вімблдона, 114 ракетка світу британець Артур Фері розповів, за рахунок чого виграв п'ять поєдинків на турнірі, а також поділився очікуваннями від зустрічі з німцем Александром Звєрєвим.
Пресконференцію тенісиста наводить офіційний ютуб-акаунт Вімблдона.
"Я значно додав у оборонній грі і навчився краще грати проти потужних подач. Зрозумів, що іноді неминуче пропущу багато ейсів, а це означає додатковий тиск на власні гейми.
Думаю, добре приймаю подачу і намагаюся саме за рахунок цього тиснути на суперника. У попередніх матчах я був дуже близьким до поразки, але продовжував боротися і змушував суперників самих вигравати матч", – заявив британець.
Фері намагатиметься здолати Звєрєва за рахунок своїх вмінь та підтримки домашньої публіки.
"Тут я маю ще й підтримку публіки, а це на Центральному корті дуже допомагає. У важливі моменти намагаюся використати енергію трибун, щоби додати супернику трохи тиску. Постараюся зробити це й у п'ятницю.
Звєрєв – суперник ще вищого рівня, але я готовий до цього виклику. Мені нема чого втрачати. Вийду на корт, гратиму у свій теніс, вірити в себе і подивлюся, як далеко це мене приведе".
Півфінал Вімблдона за участю Фері та Звєрєва відбудеться 10 липня.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Артур упевнено переміг десяту ракетку світу, італійця Флавіо Коболлі.