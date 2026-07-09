Сенсаційний півфіналіст Вімблдона Фері: Мені нема чого втрачати в матчі проти Звєрєва

Сенсаційний півфіналіст Вімблдона, 114 ракетка світу британець Артур Фері розповів, за рахунок чого виграв п'ять поєдинків на турнірі, а також поділився очікуваннями від зустрічі з німцем Александром Звєрєвим.

Пресконференцію тенісиста наводить офіційний ютуб-акаунт Вімблдона.

"Я значно додав у оборонній грі і навчився краще грати проти потужних подач. Зрозумів, що іноді неминуче пропущу багато ейсів, а це означає додатковий тиск на власні гейми. Думаю, добре приймаю подачу і намагаюся саме за рахунок цього тиснути на суперника. У попередніх матчах я був дуже близьким до поразки, але продовжував боротися і змушував суперників самих вигравати матч", – заявив британець.

Фері намагатиметься здолати Звєрєва за рахунок своїх вмінь та підтримки домашньої публіки.

"Тут я маю ще й підтримку публіки, а це на Центральному корті дуже допомагає. У важливі моменти намагаюся використати енергію трибун, щоби додати супернику трохи тиску. Постараюся зробити це й у п'ятницю. Звєрєв – суперник ще вищого рівня, але я готовий до цього виклику. Мені нема чого втрачати. Вийду на корт, гратиму у свій теніс, вірити в себе і подивлюся, як далеко це мене приведе".

Півфінал Вімблдона за участю Фері та Звєрєва відбудеться 10 липня.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Артур упевнено переміг десяту ракетку світу, італійця Флавіо Коболлі.