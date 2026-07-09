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15-річна Скляр обіграла сьому сіяну росіянку і вийшла у півфінал юніорського Вімблдона

Станіслав Матусевич — 9 липня 2026, 15:35
15-річна Скляр обіграла сьому сіяну росіянку і вийшла у півфінал юніорського Вімблдона
Поліна Скляр
World Tennis

15-річна українка Поліна Скляр, посіяна під 15 номером, пробилася до півфіналу юніорського Вімблдона. У чвертьфінальному матчі наша тенісистка перемогла сьому сіяну "нейтралку" Марію Макарову.

Матч тривав 2 години 24 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:7(3), 6:4.

У другому сеті українка не реалізувала матч-пойнт на прийомі за рахунку 6:5 і зрештою програла тай-брейк.

А в третій партії за рівної гри та боротьби на подачах обох тенісисток вирішальним став брейк Скляр за 4:4.

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Чвертьфінал, 9 липня

Поліна Скляр (Україна) – Марія Макарова (-) 6:3, 6:7(3), 6:4

У півфіналі змагань Скляр зіграє проти переможниці матчу між китаянкою Цюй Їхань та ще однієї "нейтральної" Анни Пушкарьової.

Нагадаємо, що на старті юніорського Вімблдона Скляр обіграла іншу "нейтралку" Єкатерину Доценко, у другому колі розібралася з Аліссою Джеймс із Ямайки, а в третьому раунді здолала румунку Маю Ілінку Бурческу.

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Вімблдон Поліна Скляр

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