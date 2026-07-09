Мухова зробила несподіване зізнання після виходу до півфіналу Вімблдона
Кароліна Мухова
Getty images
Півфіналістка Вімблдона, дев'ята ракетка світу з Чехії Кароліна Мухова зізналася, що має алергію на траву. Як відомо, британський мейджор проводиться саме на трав'яному покритті.
Про це повідомляє Punto de Break.
"Вірите чи ні, але насправді я маю алергію на траву. Мені доводиться щодня приймати безліч таблеток, спреїв та очних крапель", – заявила тенісистка.
При цьому Мухова підкреслила важливість хорошого самопочуття, яке допомагає їй вдало виступати на Вімблдоні.
"На поточний момент, якщо ви спитаєте мене, я ціную можливість бути тут і грати без тих серйозних проблем, які у мене були в минулому. Я насолоджуюся моментом та можу розвивати свою гру, це зараз найважливіше".
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Вімблдона Мухова перемогла японку Наомі Осаку. 9 липня о 15:30 суперницею чешки по півфіналу стане американка Коко Гофф.
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.