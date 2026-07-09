Мухова зробила несподіване зізнання після виходу до півфіналу Вімблдона

Півфіналістка Вімблдона, дев'ята ракетка світу з Чехії Кароліна Мухова зізналася, що має алергію на траву. Як відомо, британський мейджор проводиться саме на трав'яному покритті.

Про це повідомляє Punto de Break.

"Вірите чи ні, але насправді я маю алергію на траву. Мені доводиться щодня приймати безліч таблеток, спреїв та очних крапель", – заявила тенісистка.

При цьому Мухова підкреслила важливість хорошого самопочуття, яке допомагає їй вдало виступати на Вімблдоні.

"На поточний момент, якщо ви спитаєте мене, я ціную можливість бути тут і грати без тих серйозних проблем, які у мене були в минулому. Я насолоджуюся моментом та можу розвивати свою гру, це зараз найважливіше".

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Вімблдона Мухова перемогла японку Наомі Осаку. 9 липня о 15:30 суперницею чешки по півфіналу стане американка Коко Гофф.