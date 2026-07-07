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Визначилися час і корт, на якому Костюк проведе чвертьфінальний матч Вімблдона

Станіслав Матусевич — 7 липня 2026, 15:30
Визначилися час і корт, на якому Костюк проведе чвертьфінальний матч Вімблдона
Марта Костюк
Getty Images

Стало відомо, де і коли Марта Костюк проведе чвертьфінальний поєдинок Вімблдона.

8 липня о 15:30 за київським часом українка вперше в кар'єрі вийде на Центральний корт Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету, щоб зіграти проти італійки Жасмін Паоліні. Для Костюк це буде дебютний матч такої стадії трав'яного мейджору.

В Україні трансляція поєдинку буде доступна на платформах Суспільного. Також Setanta Sports проводитиме трансляцію в межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

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Перед чвертьфіналом букмекери віддають Марті суттєву перевагу над її суперницею. Загалом же українка вважається третьою претенденткою на титул серед восьми тенісисток, які продовжують виступи на турнірі.

Нагадаємо, що на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), у третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26), а в 1/8 фіналу обіграла американку Ешлін Крюгер (102).

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Вімблдон Марта Костюк Жасмін Паоліні

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