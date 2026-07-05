Сабалєнка програла іншій чотириразовій переможниці турнірів Grand Slam в 1/8 фіналу Вімблдона

Перша ракетка світу "нейтральна" Аріна Сабалєнка програла японці Наомі Осаці (14) у матчі 1/8 фіналу Вімблдона.

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:7(2).

Wimbledon – Grand Slam

Лондон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £26,736,000

1/8 фіналу, 5 липня

Наомі Осака (Японія) – Аріна Сабалєнка (-) 6:2, 7:6(2)

Суперниці зустрічалися вп'яте, Наомі перемогла вдруге, причому в поточному сезоні три перемоги було на рахунку Сабалєнки. У чвертьфіналі змагань Осака зіграє з Кароліною Муховою (9, Чехія).

Зазначимо, що Осака та Сабалєнка є чотириразовими переможницями турнірів Grand Slam. Однак вони по два рази вигравали хардові US Open та Australian Open. Японка вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Вімблдона, найкращим результатом "нейтралки" є півфінал.

Нагадаємо, що 6 липня о 13:00 за київським часом свій поєдинок 1/8 фіналу Вімблдона проведе українка Марта Костюк (13). Її суперницею стане представниця США Ешлін Крюгер (102).