Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Сабалєнка програла іншій чотириразовій переможниці турнірів Grand Slam в 1/8 фіналу Вімблдона

Станіслав Матусевич — 5 липня 2026, 21:08
Сабалєнка програла іншій чотириразовій переможниці турнірів Grand Slam в 1/8 фіналу Вімблдона
Аріна Сабалєнка
Скріншот

Перша ракетка світу "нейтральна" Аріна Сабалєнка програла японці Наомі Осаці (14) у матчі 1/8 фіналу Вімблдона.

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:7(2).

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
1/8 фіналу, 5 липня

Наомі Осака (Японія) – Аріна Сабалєнка (-) 6:2, 7:6(2)

Суперниці зустрічалися вп'яте, Наомі перемогла вдруге, причому в поточному сезоні три перемоги було на рахунку Сабалєнки. У чвертьфіналі змагань Осака зіграє з Кароліною Муховою (9, Чехія).

Зазначимо, що Осака та Сабалєнка є чотириразовими переможницями турнірів Grand Slam. Однак вони по два рази вигравали хардові US Open та Australian Open. Японка вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Вімблдона, найкращим результатом "нейтралки" є півфінал.

Нагадаємо, що 6 липня о 13:00 за київським часом свій поєдинок 1/8 фіналу Вімблдона проведе українка Марта Костюк (13). Її суперницею стане представниця США Ешлін Крюгер (102).

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Наомі Осака Аріна Сабалєнка

Вімблдон

Костюк іде за історією: на шляху в 1/8 фіналу Вімблдона маловідома висока та незручна американка Крюгер
Джокович побив "вічний" рекорд Федерера на Вімблдоні
Визначилася перша чвертьфіналістка Вімблдона в одиночному розряді
Марта Костюк: "Домінуй, володарюй, принижуй" та до чого тут культова реклама з 90-х
Стародубцева програла у другому колі парного розряду Вімблдона

Останні новини