15-річна Скляр впевнено вийшла в 1/8 фіналу юніорського Вімблдона
Поліна Скляр
btu.org.ua
15-річна українська тенісистка Поліна Скляр, яка отримала 15 номер посіву, без проблем вийшла в 1/8 фіналу юніорського Вімблдона. У матчі другого кола юна спортсменка обіграла представницю Ямайки Аліссу Джеймс.
Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Друге коло, 6 липня
Поліна Скляр (Україна) – Алісса Джеймс (Ямайка) 6:3, 6:2
У наступному колі змагань Скляр зіграє проти румунки Маї Ілінки Бурческу. Цікаво, що саме з Бурческу Поліна виступала у парних змаганнях, однак україно-румунський дует поступився у першому колі.
Нагадаємо, що на старті юніорського Вімблдона Скляр обіграла "нейтральну" Єкатерину Доценко.
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