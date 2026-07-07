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Із сенсаційним володарем вайлд-кард: на Вімблдоні визначилися семеро з восьми чвертьфіналістів

Станіслав Матусевич — 7 липня 2026, 01:25
Із сенсаційним володарем вайлд-кард: на Вімблдоні визначилися семеро з восьми чвертьфіналістів
Флавіо Коболлі
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6 липня на Вімблдоні визначилися ще три чвертьфіналісти, якими стали Флавіо Коболлі (10, Італія), Артур Фері (114, Велика Британія) та Тейлор Фрітц (7, США). Матч Александра Звєрєва (3, Німеччина) та Їржі Легечки (14, Чехія) перервано через пізній час за рахунку 6:4, 7:5, 3:3 на користь німця й буде дограно наступного дня.

Фіналіст Ролан Гаррос Коболлі несподівано обіграв шосту ракетку світу австралійця Алекса де Мінора в трьох партіях – 7:5, 7:6(4), 6:3. Італієць вдруге в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Вімблдона.

Суперником Флавіо стане сенсаційний володар вайлд-кард, британець Фері. Артур у напруженому матчі обіграв болгарина Григора Димитрова (140), який через тривале лікування знаходиться поза межами топ-100 і сам отримав вайлд-кард на Вімблдон. Рахунок поєдинку 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6(7).

Фері став першим тенісистом, що не входить до топ-100 і потрапив на турнір завдяки вайлд-кард, який дійшов до чвертьфіналу, з 2014 року, коли подібне вдалося Ніку Кірьосу.

Фрітц підтвердив свої вміння грати на траві, обігравши казахстанця Александра Бубліка (11) – 7:6(1), 6:4, 6:4. Американець утретє поспіль пройшов до чвертьфіналу Вімблдона, де зіграє зі Звєрєвим або Легечкою.

Пари чвертьфіналістів Вімблдона

  • Новак Джокович (Сербія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада)
  • Яннік Сіннер (Італія) – Ян-Леннард Штруфф (Німеччина)
  • Флавіо Коболлі (Італія) – Артур Фері (Велика Британія)
  • Тейлор Фрітц (США) – Александр Звєрєв (Німеччина)/Їржі Легечка (Чехія)

Чвертьфінальні поєдинки відбудуться 7-8 липня.

Нагадаємо, що напередодні визначилися усі чвертьфіналістки Вімблдона в жіночому одиночному розряді, серед яких є українка Марта Костюк.

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Вімблдон Александр Звєрєв Флавіо Коболлі

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